الشروط والرابط.. فتح باب التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية

جدة - نرمين السيد - وبدأ الطلاب فى تسجيل الاستمارات الإلكترونية على موقع إدارة شؤون الطلاب الإلكترونى من هنا ومن المقرر أن تستمر حتى الخميس 30 ديسمبر.

وبدأت المعاهد فى تحرير استمارات التقدم الورقية، من الاستمارات المطبوعة حديثاً للمبصرين والمكفوفين، حيث لا يعتد بأى استمارات من الأعوام السابقة عدا استمارة الطالب الكفيف يجوز استخدام طبعة 2020-2021 وطبعة 2021-2022.

كما يرفق مع هذه الاستمارات كشوف "2 ج" من جميع الطبعات للأعوام السابقة، على أن توضع خانة للمذهب يدويا بمعرفة المعهد فى كشوف "2 ج"، التى لا توجد بها خانة المذهب وتوضع فى الخانة المخصصة لترتيب الطالب بين الناجحين.

ويشترط على المعهد ضرورة التأكد من مراجعة اسم الطالب كاملاً من واقع شهادة الميلاد والرقم القومى، والمذهب، واللغة، وتلتزم جميع المعاهد بتسليم استمارات الشهادة الإعدادية لإدارة الامتحانات بالمنطقة فى موعد غايته السبت 1 يناير 2022.

وعلى جميع المعاهد الأزهرية التى يدرس بها طلاب مكفوفون فى الشهادات الأزهرية العامة للتأكد على وجه اليقين بأن استمارات التقدم للامتحان المحررة للمكفوفين خاصة بهم، وليست خاصة بالمبصرين مع مراعاة أن لها لونا يميزها عن بقية الاستمارات، ومن يخالف ذلك يتحمل المسئولية القانونية.