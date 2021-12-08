الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، فى بيانها، أنه اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021 وحتى الإثنين 13 ديسمبر 2021، تشهد البلاد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية على جميع الأنحاء.

وتوقعت أن تشهد البلاد شبورة مائية من 5 لـ 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلاً عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع من جديد بداية من يوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021 بقيم تتراوح من 2 لـ 4 درجات مئوية.