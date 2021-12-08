عاجل.. السيسى يصل إلى المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لحضور المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو".





وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن المنتدى يعقد فى نسخته الثانية برعاية الرئيس السيسى، تحت عنوان "رؤية المستقبل" بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامى، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو".

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