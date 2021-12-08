/664949/أسطورة-ليفربول-محمد-صلاح-لا-يصدق-ومحطم-الأرقام-القياسية-وتجديد-العقد-الأهم-في-مسيرته

أثني مايكل أوين، أسطورة ليفربول الإنجليزي، على اداء النجم المصري محمد صلاح مع الفريق، وتحطيمة المستمر للأرقام القياسية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد مايكل أوين في صحفية "أن محمد صلاح مازال يحطم الأرقام القياسية وسعيد بهذا الأمر، وكل مباراة يلعبها يقوم بكتابة تاريخ جديد له".

وزاد "هدف محمد صلاح في ميلان كان صعباً ولكن طريقة الإنهاء تبدو سهلة أمام الجميع، ولكن محمد صلاح هو من جعل الهدف يظهر بهذا الشكل السلس".

وأكمل "محمد صلاح يجعل الأمور بسيطة للغاية في كل دقيقة وكل مرة يلعب فيها داخل أرض الملعب".

وواصل "من النادر حاليا ان يهدر محمد صلاح الفرص أمام المرى، فاصبح فتاك ويسجل الأهداف بشكل مستمر، ولديه ثقة كبيرة في الأداء داخل وخارج الملعب".

واختتم طمن المتوقع أن يكون أمر تجديد عقد محمد صلاح ليس بالسهل، لأنه سيكون أهم عقد له في مسيرتة الكروية، وسيستغرق الأمر وقتاً ولكن لا أريد أن يرحل عن ليفربول نهائيا".

محمد صلاح: الأهلي متفوق على الزمالك بسبب الاستقرار.. وبحب أتفرج على «رضا عبد العال»

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أنه يحب رضا عبد العال، المحلل الرياضي ويشاهد الفيديوهات الخاصة به كثيراً.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “الحكاية” “رضا عبد العال شخصية كويسة وعلى المستوي الشخصي له تقدير خاص مني، ولكنني أريد أن أرد على مقولة أنني أتحكم في تواجد اللاعبين داخل منتخب مصر، فهذا الأمر غير منطقي على الإطلاق ولا يحدث أبداً”.

وزاد “علاقتي مع جميع لاعبي منتخب مصر جيدة للغاية والمصلحة العامة أهم من الشخصية، والكل يبحث عن نجاح المنتخب بصفة مستمرة، ومصلحة مصر فوق أي شخص، ومن الصعب أن يتحكم لاعب في تشكيل المنتخب أو القائمة”.

محمد صلاح

وواصل “سبب تفوق النادي الأهلي على الزمالك أنه لديه استقرار بشكل مستمر مقارنة بالقلعة البيضاء، ودايما بيكون متفوق ومصلحة النادي فوق أي شئ وأب لاعب بيغلط بيرحل عن الفريق على طول، ودا اللي أنا شايفة من الخارج بخصوص النادي الأهلي”.

واختتم “لا أعلم فريق الزمالك بالكامل، كنت أعرف جيداً باسم مرسي وبعد ذلك الجيل تغير كثيراً، وكل موسم بيتم التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين عكس الأهلي الذي لدية إستقرار والأمور محسوبة بشكل كبير”.