/664952/عواصف-وأتربة-هيئة-الأرصاد-تحذر-المواطنين-من-طقس-الأربعاء

درجات الحرارة اليوم، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس خاصة فى ظل الانخفاض المفاجئ الذى يستدعي الحذر أثناء السفر ولارتداء مناسبة ثقيلة للخروج.

دوت الخليج

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تستمر موجة الطقس الباردة فى أغلب محافظات الجمهورية.

طقس اليوم الأربعاء

وخلال الأيام الماضية شهدت البلاد موجة طقس شديدة البرودة وهو الأمر الذى دفع هيئة الأرصاد توجيه عددًا من النصائح خلال الفترة المقبلة.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والتى قد تصل إلى عاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على عددٍ من المناطق الجنوبية والتى قد تصل إلى محافظة القاهرة.

درجات الحرارة فى المحافظات

ونشير فى السطور التالية درجات الحرارة فى المحافظات اليوم، لتوخي الحذر وارتداء ملابس مناسبة للخروج.

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة

قنا العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة