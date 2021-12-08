عاجل- عبد الغفار: انخفاض عدد الطلاب المسافرين للتعلم بالخارج إلى 50%

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إنه بفضل الجامعات الأهلية والتكنولوجية التى أنشئت، انخفاض عدد الطلاب المسافرين للتعليم فى الخارج إلى 50% فى السنة الأولى.





جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرضا للبحث العلمى على هامش المنتدى بالعاصمة الإدارية.

وأوضح أن 4 آلاف و600 طالب كانوا يسافرون للخارج للتعليم، والآن أصبح العدد 2200 طالب فقط، بفضل منظومة التعليم فى مصر، كما زاد عدد الطلاب الوافدين إلى مصر.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، فى العاصمة الإدارية الجديدة، المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المنتدى يعقد فى نسخته الثانية برعاية الرئيس السيسى، تحت عنوان "رؤية المستقبل" بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامى، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو".

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما يتضمن المنتدى إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلى المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالإضافة إلى معرض يضُم العديد من الأجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة فى التعليم والبحث العلمى، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى ينعقد هذا العام بالتناغم مع انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو برعاية الرئيس وبمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء فى المنظمة.