مؤتمر دولى بجامعة الأزهر يطرح رؤى علمية لمواجهة التغيرات المناخية 18 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - تنظم جامعة الأزهر المؤتمر العلمى الدولى الثالث للبيئة والتنمية المستدامة والذى يقام تحت عنوان: «تغير المناخ التحديات والمواجهة» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





يقام المؤتمر خلال الفترة من 18 إلى 20 من ديسمبر الجارى، ومشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم، صرح بذلك فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة رئيس المؤتمر، تأكيدًا أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعمل جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة المصرية.

وقال رئيس الجامعة: إن المؤتمر يقام فى ظل قيام الدولة المصرية باستضافة المؤتمر الدولى للأمم المتحدة لتغير المناخ فى العام القادم 2022م، موضحًا أن المؤتمر الدولى الثالث الذى تنظمه جامعة الأزهر.

يتضمن عديدًا من الجلسات العلمية التى تتناول محاور كثيرة متعلقة بالتغيرات المناخية؛ ومن أبرزها: جلسة بعنوان: «دور القيادات الدينية والروحية فى مواجهة قضايا التغيرات المناخية»، و«دور مؤسسات المجتمع المدنى المصرية فى مجابهة النوازل والكوارث المترتبة على التغيرات المناخية»، إضافة إلى «دور علوم وتكنولوجيا الفضاء والتغيرات المناخية فى ضوء رؤية مصر 2030م»، ويتناول المؤتمر الدولى الثالث أيضًا الحفاظ على الموارد الطبيعية من منظور الشريعة الإسلامية.

وأشار الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر نائب رئيس المؤتمر؛ إلى أن المؤتمر الدولى الثالث يشارك به وزارات: البيئة، والكهرباء، والصحة، والتعليم العالى، إضافة إلى عديد من المؤسسات البحثية المعنية بتغير المناخ، لافتًا إلى أن المؤتمر يتضمن عدة جلسات علمية تشتمل على عدة محاور تتناول التغييرات المناخية وتأثيرها على الكرة الأرضية، والإدارة الذكية للمخلفات، والاقتصاد الأخضر المستدام، وكيفية الإفادة من تكنولوجيا علوم الفضاء فى رصد التغيرات المناخية، لافتًا أن المؤتمر الدولى الثالث يعد تجمعًا علميًّا كبيرًا يضم عديدًا من العلماء والمتخصصين فى مجالات علوم المناخ والبيئة؛ للكشف عن أحدث الأبحاث والتقنيات العلمية والتعرف عليها، وإطلاق تطبيقات جديدة تعكس مدى التقدم فى مجال تغير المناخ، إضافة إلى دعم تنفيذ المشاريع البحثية التى لها مردود إيجابى نحو تغير المناخ والاحتباس الحرارى، إضافة إلى ذلك سوف يلقى المؤتمر الضوء على الموضوعات البحثية المتقدمة فى مجالات عزل الكربون، وتغير المناخ، وأسباب الاحترار العالمى، وغازات الاحتباس الحرارى، والتلوث، والأخطار المناخية، بجانب نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والصحة والبيئة، والنظم الإيكولوجية والطاقة المتجددة والحيوية.

وأضاف صديق أن المؤتمر الدولى الثالث يهدف لوضع حلول عملية لجميع التحديات التى تقف عائقًا فى طريق تحقيق التنمية المستدامة ليس فى جمهورية مصر العربية فقط بل على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن قطاع خدمة المجتمع بجامعة الأزهر سبق أن نظم مؤتمره الدولى الأول تحت عنوان: «الطاقة حق ومسئولية»، كما سبق أن نظم المؤتمر الدولى الثانى تحت عنوان: «مواردنا حياة أولادنا».