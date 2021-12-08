بسملة بعد صعودها الطائرة تنفيذا لوعد الرئيس: كنت طايرة زى الملاك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكدت الطفلة بسملة محمد، إحدى المشاركات فى احتفالية "قادرون باختلاف"، أنها شعرت بسعادة بالغة عندما صعدت إلى الطائرة الحربية بعد تنفيذ الرئيس عبد الفتاح السيسى رغبتها فى ركوب إحدى الطائرات وقيادتها.





وقالت بسملة خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، إنها شاهدت كل شئ من الطائرة بحجم صغير للغاية، متابعة: "كنت طايرة زى الملاك، وشوفت النيل والبرج والناس كلها".

تابعت الطفلة: "كنت متحمسة، ومكنتش خايفة ومطمنة، علشان دى طائرة مصرية، والطيارين كانوا بيكلمونى"، مشيرةً إلى أنها كانت تتوقع موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على صعودها الطائرة لأنها بمثابة أب.

شددت على أنها كانت متحمسة جدَا لأنها تطير لأول مرة فى حياتها، وأنها كانت واثقة من ركوب هذه الطائرة، متابعة: قولت للرئيس عبد الفتاح السيسى نفسى أطلع كابتن طيارة، وبالفعل استجاب لطلبى، كنت فرحانة لما ودونى عن الطائرة العسكرية، وطلعت أجرى على الطائرة، نفسى أبقى طيارة، وأنا راكبة الطائرة لا خوفت ولا قلقت خالص".

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.