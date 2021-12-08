وقالت بسملة خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، إنها شاهدت كل شئ من الطائرة بحجم صغير للغاية، متابعة: "كنت طايرة زى الملاك، وشوفت النيل والبرج والناس كلها".
تابعت الطفلة: "كنت متحمسة، ومكنتش خايفة ومطمنة، علشان دى طائرة مصرية، والطيارين كانوا بيكلمونى"، مشيرةً إلى أنها كانت تتوقع موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على صعودها الطائرة لأنها بمثابة أب.
شددت على أنها كانت متحمسة جدَا لأنها تطير لأول مرة فى حياتها، وأنها كانت واثقة من ركوب هذه الطائرة، متابعة: قولت للرئيس عبد الفتاح السيسى نفسى أطلع كابتن طيارة، وبالفعل استجاب لطلبى، كنت فرحانة لما ودونى عن الطائرة العسكرية، وطلعت أجرى على الطائرة، نفسى أبقى طيارة، وأنا راكبة الطائرة لا خوفت ولا قلقت خالص".
"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسملة بعد صعودها الطائرة تنفيذا لوعد الرئيس: كنت طايرة زى الملاك (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.