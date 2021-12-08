رؤية المستقبل.. المنتدى العالمى للتعليم العالى بنسخته الثانية بحضور السيسى

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، تحت عنوان "رؤية المستقبل" والذى تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام، بالعاصمة الإدارية الجديدة.





ويشارك فى المنتدى نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين فى كبريات جامعات العالم، لمناقشة أجندة من الموضوعات فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر والعالم. وسيعقد بالتزامن مع هذا المنتدى، المؤتمر الرابع عشر للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة" ايسيسكو" التى تضم 54 دولة وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى . ويتناول المنتدى عددا من المحاور، أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، التى فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، جاهزية مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى للثورة الصناعية الخامسة.

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