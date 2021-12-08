عاجل- خالد عبدالغفار: نعمل على ربط التعليم العالى بالخطة الاستثمارية للدولة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال شرحه بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وضرب عبدالغفار مثالاً بما قدمه معهد بحوث البترول، والمركز القومى لبحوث التكنولوجيا، لافتا إلى أن تلك الجهود تخدم الخطة الاستثمارية للدولة.

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما يتضمن المنتدى إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلى المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالإضافة إلى معرض يضُم العديد من الأجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة فى التعليم والبحث العلمى، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.