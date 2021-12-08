عاجل- وزير التعليم العالى: نعمل على ربط الحاضر بالمستقبل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو" يعدان محاولة جادة لربط الحاضر بالمستقبل.





جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو"، بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال إن جهد مصر فى مجالات البحث العلمى يتسم بالتطور، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحاول الاستفادة من كل التجارب الناجحة.

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