سعيد عبدالحافظ عضو القومى لحقوق الإنسان يكتب: الترويج للكراهية عبر السوشيال

جدة - نرمين السيد - ويمكن أن يصل إلى عدد كبير ومتنوع من الجمهور هذا فضلا عن السمة الرئيسية لمحتويات وذاكرة وسائل التواصل التى تحتفظ لسنوات طويلة بخطابات الكراهية، ما يعنى استمرار تضرر الأشخاص من خطابات التطرف والتحقير التطرف وكلما أعيد نشر المحتوى اجترت الضحايا آلامها.

يتزامن ذلك مع إمكانية أن يخفى القائم بالتحريض شخصيته الحقيقية فيصبح فضلا عن مأمنه من العقاب أن يكون أكثر جرأة وعدوانيه فى بث كراهيته ضد المختلفين معه.

كما عبرت الأمم المتحدة فى أحد تقاريرها أن مواقع التواصل الاجتماعى "كانت أداة مفيدة لمن يسعون لنشر الكراهية".

خطاب الكراهية عبر الإنترنت يلعب دورًا مهمًا فى جعل الأفراد متطرفين، كما أنه وسيلة يتمكن من خلالها الأشخاص ذوى التفكير المماثل أن ينظموا أنفسهم ما يزيد من احتمالية التصرف بناءً على كراهيتهم.

وعلى الرغم من بعض المحاولات الخجولة لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت من قبل شركات وسائل التواصل الاجتماعى. فى معظم المواقع، إلا ان الآلية الوحيدة المسموح بها هو خيار يتيح للمستخدمين الإبلاغ عن منشورات لخطاب الكراهية وترك الأمر للشركة لتقرر ما إذا كانت كذلك أم لا.

مؤخرا استخدم "فيس بوك" و"تويتر" الذكاء الاصطناعى للكشف عن خطاب الكراهية على منصتيهما، ولكن مع ذلك، يمكن تجنبها عن طريق الأخطاء الإملائية أو استخدام الرموز، ويحرم "يوتيوب" القنوات المتهمة بخطاب الكراهية من الحصول على إعلانات مدفوعة الأجر، وهو عقاب للمتحدث ولكنه ليس كافيًا لأن خطاب الكراهية لا يزال متاحًا للجميع لمشاهدته، وآثاره السلبية لا تزال مستمرة وتطال الجميع.