الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية قبل انطلاق المنتدى العالمى للتعليم العالى

توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، صورة تذكارية للمشاركين فى المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" ضمت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، وعددا من الوزراء والمشاركين في المنتدى من الضيوف العرب والأفارقة.

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