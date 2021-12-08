الرئيس السيسي يصل العاصمة الإدارية.. ويتفقد معرض للبحث العلمي

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دوت الخليج

الرئيس السيسي يصل العاصمة الإدارية الجديدة

كما توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية للمشاركين فى المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والتى ضمت رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، وعددًا من الوزراء والمشاركين فى المنتدى.

انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي

هذا ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صباح اليوم، وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المنتدي يعقد في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس تحت عنوان «رؤية المستقبل» بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامى، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكو».

المنتدى العالمي للتعليم العالي، يتناول عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما يتضمن المنتدي إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالاضافة الى معرض يضُم العديد من الاجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.