/664958/استقرار-نسبي-فى-أسعار-الخضروات-والفاكهة

أسعار الخضروات والفاكهة، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة المبالغ المالية المحددة بشأن الأصناف التى تُباع فى الأسواق.

دوت الخليج

أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق

ورصد دوت الخليج، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، عددًا من أسعار الخضروات والفاكهة وهو ما نشير إليه فى السطور التالية.

وشهدت أسعار الأسواق، حالة من الاستقرار النسبي خاصة تلك السلع الاستراتيجية التى يزيد الطلب عليها.

تعرف على أسعار الفاكهة فى الأسواق المحلية

ونقدم لمتابعينا أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق:-

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 و3.25 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

الطماطم بين 1.5 و2.8 جنيه، بزيادة 5 قروش.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.