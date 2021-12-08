/664962/انطلاق-فعاليات-المنتدى-العالمي-للتعليم-العالي-بحضور-الرئيس-السيسي
انطلقت فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي، منذ قليل، بحضور الرئيس السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويعقد المنتدى العالمي للتعليم العالي، فى نسخته الثانية فى الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة عدد من دول العالم الإسلامي.
دوت الخليج
انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مقر المنتدى العالمي للتعليم العالي المقام فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد أيضًا معرضا للبحث العلمى على هامش المنتدى.
هذا وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، قد أوضح فى منشورًا له، على أن منتدى التعليم العالي، فى نسخته الثانية المقامة فى مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى يأتي بعنوان «رؤية المستقبل» بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامي.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى العالمي للتعليم يتناول عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما يتضمن المنتدي إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالاضافة الى معرض يضُم العديد من الاجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.
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