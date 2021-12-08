موعد مباراة الأهلي القادمة.. تفاصيل

يستعد الأهلي للعودة إلى المباريات من جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نهاية مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي في بطولة كأس السوبر الأفريقي، والمحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري.

وكان من المفترض أن تقام المباراة في شهر فبراير من العام المقبل، ولكن رأى الاتحاد الافريقي ان هذا الموعد هو الأنسب نظراً لإنشغالأجندة المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي، ضمن فعاليات كأس السوبر الأفريقي بقطر، وستقام المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

خاص.. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يقترب من إعلان تغيير موعد بداية أمم أفريقيا بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

يقترب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من إعلان بداية بطولة كأس أمم أفريقيا في بداية يناير المقبل بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وعلم موقع دوت الخليج أن الاتحاد الأفريقي قرر بداية بطولة أمم افريقيا في 3 يناير المقبل، وذلك من إتاحة الفرصة للنادي الأهلي التجهيز لبطولة كأس العالم للأندية.

وكان النادي الأهلي أرسل بيانات للاتحاد الدولي لكرة القدم والأفريقي من أجل تقديم موعد بطولة أمم أفريقيا بسبب إتاحة تجهيز اللاعبين لبطولة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

وسيعلن الاتحاد الأفريقي عن المواعيد النهائية خلال الساعات القادمة، وذلك من أجل الاستقرار عن موعد بداية البطولة ونهايتها.

خاص.. اجتماع عاجل بين الفيفا والكاف من أجل الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

خاطب النادي الأهلي خلال الأيام الماضية الاتحاد الدولي لكرة القدم والأفريقي من أجل تعديل مواعيد بطولة كأس العالم للأندية وكأس أمم أفريقيا.

وعلم موقع دوت الخليج أن هناك اجتماع مجمع بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والافريقي لكرة القدم خلال الأيام القادمة، وذلك من أجل الحديث في طلب النادي الأهلي بشأن تعديل المواعيد الخاصة بكأس العالم للأندية.

كأس العالم للأندية

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أبلغ الكاف بضرورة النظر في طلب النادي الأهلي، وتعديل موعد بداية بطولة أمم أفريقيا من أجل إتاحة الفرصة للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

وسيتم مناقشة خلال الاجتماع المقبل ضرورة تعديل المواعيد الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لأن الفيفا أعلن أن المواعيد النهائية لكأس العالم للأندية نهائية ولن يتم تغييرها.