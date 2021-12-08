/664963/محمود-عصام-إصدار-البطاقات-الشخصية-بطريقة-برايل-لذوى-الهمم-له-منظور-حقوقي

أكد النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، على أهمية توفير مظلة وحماية اجتماعية لذوى الهمم، بجانب التشريعات القانونية، التى نجحت فى كفالة حقوقهم وتقديم كافة سبل الدعم الاجتماعية والتعليمة والصحية، موضحا أن سرعة تطبيق المقترح المقدم من إحدى أبطال ذوى الهمم حول إصدار بطاقات شخصية بطريقة برايل، لتيسير التعامل اليومى لهم، مع الجهات الحكومية المختلفة، سيكون خطوة هامة مكملة لحقوق متحدى الإعاقة.

دوت الخليج

محمود عصام موسي: الدولة تولى اهتماما كبيرا بذوى الإعاقة والهمم

وأشار موسي، إلى أنه تقدم بطلب رغبة للمستشار الدكتور حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، من أجل متابعة هذا المقترح، لتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم التى تمكنهم من الدمج والمشاركة الفعالة مع المجتمع.

وطالب عضو مجلس النواب، قطاع الأحوال المدنية بضرورة وضع خطة مكتملة لتنفيذ المقترح الذي يخدم أبطالنا من ذوى الهمم، مشيدا بالمنظومة الالكترونية التى طورها القطاع بالآونة الأخيرة، بعد أن تم تزويده بكافة الأجهزة الحديثة والمتطورة لخدمة المواطنين.

ويذكر أن تقدم النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة وذلك بخصوص إصدار الوثائق الرسمية للأكِفَّاء من ذوى الهمم بطريقة برايل.

محمود عصام: الدولة المصرية بكل مؤسساتها تولى اهتماما كبيرا بذوى الاعاقة والهمم

وأوضح عصام موسي، فى طلبه أنه لا شك أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى اهتماما كبيرا بذوى الاعاقة والهمم، لاسيما بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لذوى الهمم وتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم.

وأظهر الرئيس السيسى اهتماما بالغا بذوى القدرات الخاصة من أبناء مصر المعاقين حيث لم يبخل لحظة واحدة فى الإستجابة لهم، مُحققًا رغباتهم.

وأضاف موسي: وهذا ما دفعنا للتقدم باقتراحنا الحالى ، حيث أن التحول الرقمي والإلكتروني الذي تنتهجه الأحوال المدنية يمكنها من تحقيق ذلك، ويلبي كافة الطلبات العصرية والمتطورة، لاسيما في ظل امتلاكها لكافة الأجهزة الحديثة والمتطورة التي تتيح لها التحديث والتطوير.

وطالب عضو مجلس النواب، أن تقوم وزارة العدل وكذلك الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية وكافة الجهات الحكومية المعنية، بإصدار كافة المستندات الرسمية من بطاقة الرقم القومي أو قيد الميلاد أو الوفيات أو الزواج أو الطلاق وكافة الأوراق والمستندات الرسمية للأكِفَّاء من ذوى الهمم بطريقة برايل، وذلك تسهيلا لهم للتعامل بها وايضا التعامل بها خارج مصر وداخله وفى كافة المؤسسات الحكومية.