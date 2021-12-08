عماد حمودة: زيارة وفد الإسكان مطروح الأولى من نوعها بدور الانعقاد الثاني وتؤكد على اهتمام الدولة بالمحافظة«فيديو»

/664964/عماد-حمودة-زيارة-وفد-الإسكان-مطروح-الأولى-من-نوعها-بدور-الانعقاد-الثاني-وتؤكد-على-اهتمام-الدولة-بالمحافظةفيديو

وجه النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، التحية لمحافظ مطروح اللواء خالد شعيب واعضاء الجهاز التنفيذي والسادة النواب المشاركين في الاجتماع، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعد الاولى من نوعها في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، والذي تؤكد اهتمام الدولة المصرية بالمحافظة.

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جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح اللواء خالد شعيب وفد لجنة الاسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، والوفد المرافق له من أعضاء اللجنة، مشيدا بجهود اللواء خالد شعيب في احداث التنمية والتطور والطفرات الغير مسبوقة بالمحافظة، منوها أن جهود التنمية واضحة للجميع وتتمثل في منطقة الساحل ومطروح والتي من المنتظر أن تكون من أفضل المحافظات بفضل توجيهات الرئيس السيسي وعمل أعضاء الاجهزة التنفيذية على تنفيذها بشكل كامل.

واختتم النائب عماد سعد حمودة حديثه بشأن حياة كريمة وما أحدثته من انجازالت على كافة محافظات الدولة المصرية كافة، منوها أن الرئيس السيسي أطلقها من أجل تحسين معيشة المواطنين المتضررين والأأكثر فقرا، فينالو حياة كريمة من شأنها أن تتوافق مع عصر الجمورية الجديدة.

وأشار النائب عماد حمودة رئيس لجنة الاسكان أنه سيتم حصر المشاكل التي تعاني منها المحافظة، و تفقد محطة معالجة صرف صحي مطروح والاحوزة العمرانية، مؤكدا أن اللجنة تولى المشروعات القومية اهتمام خاص.

الجدير بالذكر أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استقبل الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة حاليا لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى المحافظة وذلك ضمن سلسلة زيارات تشمل الضبعة ومدينة العلمين الجديدة، وسيكون متواجد خلال الزيارة التى سيقوم بها الوفد غدا للمناطق سالفة الذكر.

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وتعد مدينة العلمين الجديدة من مدن الجيل الرابع حيث تضم منطقة شاطئية طولها 14 كيلومترا، وتقدر مساحتها بنحو 48 ألف فدان، باستثمارات تزيد على 40 مليار جنيه وتضم مناطق ترفيهية وسياحية وتعليمية وتراثية وسكنية ومنطقة للأبراج السكنية.

ويشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.