/664935/بعد-حسم-جدل-الفصل-التعسفىطاقة--الشيوخ--تواصل-مناقشة-مشروع-قانون-العمل-اليوم

يترأس المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك لليوم الثانى على التوالى

دوت الخليج

يتضمن مشروع قانون العمل، إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.

«بعد حسم جدل الفصل التعسفى»..طاقة الشيوخ تواصل مناقشة مشروع قانون العمل اليوم

يشار إلى أن اللجنة وافقت على المادة 138 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تقضى بحق العامل فى الحصول على تعويض فى حالة قيام صاحب العمل بإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلى وزارة القوى العاملة واتحاد العمال واتحاد الصناعات. وذلك فى ضوء مواصلة النقاش حول قانون العمل، حيث شهدت هذه المادة حالة من الجدل بشأن مطالبة العدوة للعمل مع التعويض بعد الفصل التعسفى وهو الأمر الذى رفضته للحكومة.