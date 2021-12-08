/664937/إسكان-النواب-تواصل-زياراتها-لمحافظة-مطروح-اليوم-والأعضاء-يشيدون-بجهود-التنمية

تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، زياراتها الميدانية لمحافظة مطروح اليوم الأربعاء بعد وصولها للمحافظة أمس الثلاثاء لتفقد المحافظة للوقوف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات الإسكان الاجتماعى.

وكان فى الاستقبال النائب حسن ابوقديرة، عيسي ابوتمر، رزق جالي، عماد الشوري، وسحر عيد، أعضاء مجلس النواب، ومن مجلس الشيوخ كل منالمهندس صالح سلطان، ورزق علواني.

دوت الخليج

وأكد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى المشروعات القومية فى عهد القيادة السياسية الحالية، وهناك حرص كبير على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمطروح لتحسين وجه الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

إسكان النواب تواصل زياراتها لمحافظة مطروح اليوم ..والأعضاء يشيدون بجهود التنمية

الجدير بالذكر أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استقبل الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة حاليا لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى المحافظة وذلك ضمن سلسلة زيارات تشمل الضبعة ومدينة العلمين الجديدة، وسيكون متواجد خلال الزيارة التى سيقوم بها الوفد غدا للمناطق سالفة الذكر.

وتعد مدينة العلمين الجديدة من مدن الجيل الرابع حيث تضم منطقة شاطئية طولها 14 كيلومترا، وتقدر مساحتها بنحو 48 ألف فدان، باستثمارات تزيد على 40 مليار جنيه وتضم مناطق ترفيهية وسياحية وتعليمية وتراثية وسكنية ومنطقة للأبراج السكنية.

ويشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.