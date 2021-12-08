عاجل- قرار جديد من التعليم بشأن الأنشطة والمواهب الطلابية

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة تطوير عمل قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





يأتى ذلك حول استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ورؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التى تستهدف التعليم والتدريب للجميع.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن الخطة التى أقرها الوزير تستهدف بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن مستنير ومبدع ومعتز بذاته ومسئول ويقبل التعددية ويحترم الاختلاف ويفخر بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيًا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

وتتضمن الخطة إطلاق قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة مبادرة إقامة الأولمبياد القومى والأفريقى فى العلوم والفنون والآداب والرياضة والسياحة والآثار، والتى تسعى لاكتشاف المواهب فى المجالات المذكورة بين طلاب المدارس المصرية ودعمها وتنميتها بأسلوب علمى يشارك فى وضعه وتنفيذه كبار الأساتذة المتخصصين بالجامعات المصرية ومستشارى وموجهى المواد والأنشطة.

وتستهدف الأولمبياد التى تنطلق فى مختلف محافظات مصر بما فيها مدارس القرى التى تنفذ فيها مشروع حياة كريمة تنمية حب الاستكشاف والمغامرة والبحث والاطلاع والفضول المعرفى لدى الطلاب وتمكينهم من اكتساب مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكلات وتنمية القيم الروحية والأخلاقية لديهم واكتشاف المواهب والنوابغ الطلابية فى كافة المجالات وتنميتها وصقلها وتشجيعها، بالإضافة إلى خلق روح التعاون والمشاركة والإحساس بأهمية دور الفرد فى الجماعة وأهمية الجماعة للفرد.

كما تستهدف الأولمبياد إتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن أنفسهم بحرية وتفريغ طاقاتهم الحيوية فى إطار القيم والأخلاق التربوية الصحيحة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن واستثمار وقت الفراغ فى أنشطة تربوية هادفة وبناءة تخدم الفرد والمجتمع، وتنمية روح التعاون وتعزيز السلوك الإيجابى للطلاب.

وتعتمد مبادرة انطلاق الأولمبياد على الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية والموارد البشرية والإمكانات المتاحة من مكتبات ومسارح وقاعات ومعامل ومراكز استكشافية ومجمعات تعليمية ومعسكرات ومنشآت رياضية.

وقالت إلهام أحمد، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، إن الأولمبياد ستسهم فى وضع منهجية حديثة تكون حجر الزاوية الذى ترتكز عليه منظومة الأنشطة المدرسية التربوية اللاصفية العلمية والثقافية والبدنية والأدبية والفنية والمسرحية والموسيقية وريادة الأعمال بحيث تتكامل مع منهج الأنشطة الصفية لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة.