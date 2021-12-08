سفير روسيا بالقاهرة: التعاون مع مصر شهد دفعة بفضل علاقات السيسى وبوتين

جدة - نرمين السيد - وأضاف جيورجى، أن أحد العوامل المهمة لتحقيقها هو التعاون الوثيق بين مختلف الدول وتعتبر روسيا ومصر مثالاً على هذا التعاون، جاء ذلك فى كلمة لسفير روسيا بالقاهرة فى بمناسبة انعقاد المنتدى نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى ( الفيس بوك ) اليوم الأربعاء.

وأضاف أن التعاون الثنائى شهد دفعة قوية خلال العقد الماضى بفضل الاهتمام الشخصى للرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى بين مصر وروسيا عام 2018، والتى دخلت حيز التنفيذ بعد الانتهاء من التصديق فى العاشر من يناير الماضى.

وأفاد بأنه من ضمن أهداف الأمم المتحدة الحالية هو إقامة بنية تحتية قوية، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتنفيذ الابتكارات، موضحا أن التعاون الثنائى ساعد مرحلة التحول بمصر فى مجال تصنيع السكك الحديدية، وتأسيسها كواحدة من أكثر الدول تقدمًا فى الشرق الأوسط وجميع أنحاء إفريقيا.

وأوضح أن محطة الضبعة النووية التى تنفذها مؤسسة روزساتوم سوف تكون رمزا جديدا للصداقة المصرية - الروسية، على غرار بناء سد أسوان والتى من المؤكد ستسهم فى زيادة أمن مصر فى مجال الطاقة، وكذلك إزالة الكربون من الاقتصاد العالمى ومكافحة تغير المناخ.

وقال إن روسيا تنتج أكثر كن 20 فى المائة من الطاقة من محطات الطاقة النووية،ومن المتوقع أن ترتفع إلى 25 فى المائة فى 20 عاما المقبل مما يؤدى إلى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، مضيفا أن استراتيجية التنمية لروسيا تتضمن الانتقال المستمر نحو التوليد النظيف وخفض انبعاثات الاحتباس الحرارى، وتحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2060.

وأعرب عن سعادته بدعم اختيار مصر لاستضافة المؤتمر الدورى للدول المشاركة فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فى نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، مؤكدا أن هذا القرار يشهد على الاعتراف الدولى بجهود القيادة المصرية للتغلب على مشاكل المناخ التى تواجه البشرية جمعاء.

وأكد استعداد موسكو للتنسيق الوثيق مع أصدقائنا المصريين وتقديم المساعدة فى التعامل مع الطاقة النووية، مشيرا إلى التعاون بين روسيا ومصر يمكن أن يساعد بشكل معقول فى التنمية المستدامة لكل منهما.