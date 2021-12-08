الفقه الإسلامى: ندعو المجتمعات لاتباع تعليمات الأطباء لمقاومة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور صالح بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامى الدولى، إن فكرة الفريق الاستشارى نبعت عندما امتنع البعض فى عدد من دولنا الإسلامية عن السماح لأطفالهم بتناول لقاحات مضادة لمرض شلل الأطفال إثر شائعات رُوجت ضد اللقاحات.





وأشار إلى أن التاريخ يعيد نفسه اليوم مع جائحة كورونا فنجد البعض يمتنع عن أخذ اللقاحات بسبب تفشى نفس الشائعات حول محتويات اللقاحات وحول جدواها وفعالياتها، وهنا يأتى دور المؤسسات الدينية والفريق الاستشارى الإسلامى ليقوما بدورهما فى توعية المجتمعات لما فيه نفعهم والمحافظة على صحتهم.

كما وجه الدكتور صالح بن حميد، خلال كلمته بـالاجتماع السنوى الثامن للفريق الاستشارى الإسلامى، الشكر الجزيل لكل الأطباء والممرضين والممارسين الصحيين وفاءً لهم لما قدموه من تضحيات فى مواجهة جائحة كورونا المستجد، وفى معالجة مرضاها والوقاية منها ونشر التوعية بشأنها.

وأكد رئيس مجمع الفقه الإسلامى الدولى أنه كان لاتباع الأحكام الشرعية فى أكثر دولنا ومجتمعاتنا الإسلامية الدور الرئيس فى رسوخ الوعى الصحى المجتمعى، وفى التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية الصحية وقبولهم الإيجابى للتطعيمات والتحصينات دون اعتراضات، مما انعكس إيجابًا على انخفاض أعداد الإصابات فى تجاوز مراحل صعبة من هذا الوباء المتفشى.

وبيّن الدكتور صالح بن حميد أن العلماء والفقهاء والدعاة مستمرون فى دعوة مجتمعاتهم إلى الاستمرار باتباع ما يصدر من الأطباء ومن الجهات الطبية من إرشادات وتوجيهات، حتى يتسنى لنا مواجهة كورونا ومتحوراتها؛ لحماية أفراد المجتمع كافة، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

واختتم رئيس مجمع الفقه الإسلامى الدولى كلمته بأن جائحة كورونا ألقت بظلالها على كل مناحى الحياة فى عالمنا المعاصر حيث عطلت النظم الصحية، وهددت بتبديد التقدم المحرز طيلة عقود من الزمان، مما استدعى تدخل جميع الهيئات والجهات الحكومية والطبية والبحثية وكذا المؤسسات الدينية من أجل مواجهة هذا الوباء، مثمنًا كل أشكال المؤازرة والدعم من الأزهر الشريف وغيره من المؤسسات المنتمية للفريق الاستشارى الإسلامى.

ويعتبر الفريق الاستشارى الإسلامى اتحادا إسلاميا، تم إنشاؤه فى عام 2013 بين الأزهر ‏الشريف ومجمع الفقه الإسلامى الدولى، ومنظمة التعاون الإسلامى، ومجموعة البنك الإسلامى ‏للتنمية، ويضم علماء دين وخبراء تقنيين.‏

ويحرص الفريق على مواصلة دعم المبادرات العالمية الساعية لحماية صحة الإنسان، وإذكاء الوعى بالقضايا ذات الأولوية فى مجال الصحة ‏العامة فى المجتمعات المحلية، من خلال المواءمة بين وجهات النظر التقنية والدينية، والاستفادة ‏من علماء الدين والأئمة وأصحاب التأثير فى المجتمعات.