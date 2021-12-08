جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صرح رائد (إنفوجراف)

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يأتى ذلك فى إطار انطلاق المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (GFHS) فى دورته الثانية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يحتوى الإنفوجراف على معلومات عن تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية كجزء من جهود مصر فى الارتقاء بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تُعدُّ أول جامعة فى إفريقيا والشرق الأوسط متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تهدفُ الجامعة إلى توفير تعليم وبحث علمى على مستوى عالمى، لتكون مركزًا لتطوير القدرات البشرية المتميزة فى المجالات الحديثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يساهم فى التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية لمصر.
وتتضمن الجامعة أربع كليات هى: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم؛ وقامت الجامعة بعقد شراكات مع جامعات عالمية مرموقة مثل (جامعة مينيسوتا، جامعة بوردو)، حيث تتيح فرصًا للشباب المصرى للتعلم على النحو الذى يُضاهى النظم فى الجامعات العالمية، كما تتيح الفرصة للطالب للدراسة فى السنة الأخيرة فى الخارج بمقر الجامعة الأجنبية الشريكة.
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