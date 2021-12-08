عاجل- درع تحيا مصر.. هدية مدير الإيسيسكو إلى السيسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قدم سالم بن محمد المالك، المدير العام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، هدية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبارة عن درع كلمة "تحيا مصر.. الجمهورية الجديدة".





ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، فى العاصمة الإدارية الجديدة، المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المنتدى يعقد فى نسخته الثانية برعاية الرئيس السيسى، تحت عنوان "رؤية المستقبل" بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامى، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو".

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما يتضمن المنتدى إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلى المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالإضافة إلى معرض يضُم العديد من الأجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة فى التعليم والبحث العلمى، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى ينعقد هذا العام بالتناغم مع انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو برعاية الرئيس وبمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء فى المنظمة.