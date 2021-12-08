عاجل- الرعاية الصحية تطلق «رحلة حامل» بمحافظات التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - ويعد أضخم برنامج للاهتمام بصحة السيدات الحوامل ورعايتها، شاملًا الفحص والكشف وتوفير العلاج بمستشفياتها للسيدات المنتفعات بمنظومة التأمين الصحى الشامل من الحوامل وذلك حرصًا على صحة الأم والجنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن منظومة التأمين الصحى الشامل توفر كافة الخدمات العلاجية بأعلى معايير قياسية تتسق مع الأكواد العالمية فى جودة الخدمة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف دعم وتعزيز الخدمات الصحية خاصة للسيدات الحوامل وهو ما دفعها إلى التوسع فى توفير مزيد من الخدمات الطبية لضمان مناخ صحى جيد للأم والجنين على السواء من خلال برنامج "رحلة حامل " وهو برنامج يستهدف 3 محاور، الأول يرتكز على تقديم سلسلة متنوعة من الفحوص والتحاليل والكشوف الطبية، وثانى محور يتضمن أحدث أساليب التوعية، والثالث هو مسار التعليم الطبى المستمر على يد خبراء النساء والتوليد.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة تهتم شموليًا بخدمات صحة المرأة بشكل عام مضيفًا أنه يوجد اهتمام غير مسبوق بخدمات النساء والتوليد لتوفير صحة أفضل للأم طوال فترة الحمل، بالإضافة إلى ضمان نمو سليم للجنين طوال شهور الحمل مع تقديم الرعاية الكاملة فيما بعد الولادة خاصة فى ظل التغطية الصحية الشاملة التى يقدمها النظام، لافتًا إلى توفير خدمات الصحة الإنجابية فى كافة مراكز ووحدات الهيئة، وتابع: نثمن جهد الشركاء الوطنيين من الشركات والمؤسسات التى تهدف لدعم ملف صحة المرأة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن برنامج "رحلة حامل" سوف يكون له عظيم الأثر على صحة المرأة والمجتمع من خلال المحاور الثلاث التى يقوم عليها البرنامج مما ينعكس إيجابيًا على صحة المجتمع من أجل بناء مستقبل أفضل لصحة مصر لافتا إلى تسهيل تقديم الخدمة من خلال تكنولوجيا التطبيب عن بعد.

ومن جهته كشف الدكتور شريف راشد الرئيس التنفيذى لأحد الشركات بمجال صناعه الفيتامينات والمكملات الغذائية لصحة المرأة والأسرة عن التطور الكبير فى مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى جميع التخصصات الطبية مؤكدا أنها توازى ما يقدم فى النظام الصحى الإنجليزى خاصة فى مجال خدمات صحة المرأة معربًا عن سعادته بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس الإدارة، وتابع: نتطلع إلى تقديم خدمات أكثر تميزًا مع الهيئة فى مجال صحة المرأة لضمان صحة أفضل لكل المنتفعات، وقال إن برنامج رحلة حامل هو برنامج يستهدف الإهتمام بصحة المرأة خلال أهم فترات الحياة وهى فترة الحمل مؤكدا أن رحلة السيدات الحوامل بما فيها من مراحل إنما تؤكد دور المرأه الهام باعتبارها نصف الحاضر وكل المستقبل.

واستكمل الدكتور شريف راشد: إن صحة المرأة أثناء الحمل تؤثر تأثيرًا مباشرًا على صحة المجتمع فبرنامج رحلة حامل هو برنامج ثلاثى المحور حيث يقوم على التدريب للأطباء من خلال خبراء طب النساء والتوليد داخل وخارج مصر مع توفير أحدث المناهج العلمية والبحثية الخاصة بصحة المرأة أثناء الحمل، وبرمجة الأجنه بالإضافة إلى تقديم التوعية للسيدات عن طرق الحمل السليم والتغذية الصحية التى تضمن الصحة للأم والجنين وفق محتوى تفاعلى يرتكز على أحدث السبل لتقديم المعلومات الصحيحة فضلا عن توفير مسح طبى شامل بالمجان للسيدات وتابع: سنوفر آليات الكشف عبر وسائط الذكاء الاصطناعى لافتا إلى تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة بدعم خدمات صحة المرأة فى جميع منشآتها فإن إطلاق برنامج رحلة حامل وخاصة من محافظة الاقصر يعتبر نقلة نوعية حيث يستهدف تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الطبية للمنتفعات خاصة السيدات الحوامل بالمحافظة، والمتابعة المستمرة معهم طوال فترة الحمل، مؤكدًا أهمية دور الشراكات الوطنية الداعمة لتوجهات الدولة، وتابع: البرنامج يستهدف تقديم الوعى للسيدات الحوامل مع عمل مسح وقياسات وفحوصات شاملة للحوامل المنتفعات بخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية، من أجل الكشف عن الأمراض التى تؤثر سلبًا على صحة المرأة أثناء رحلة الحمل.

وقال الدكتور إسماعيل العربى، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، إن الإهتمام بصحة المرأة ركيزة هامة فى تقديم الخدمة بالمستشفيات التابعة للهيئة، وتابع: نوفر جميع خدمات صحة المرأة لافتًا إلى أن نسب التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل بالاقصر مرتفعة للغاية، حيث بلغت مليون و200 ألف من إجمالى مليون و300 الف منتفع، وهو ما يعكس ثقة المنتفع بالخدمة، مؤكدًا أن نسبة الرضاء عن الخدمة بلغت أكثر من 95% خلال شهور معدودة من التطبيق بما يمثل نقلة كبيرة ودلالة على نجاح المنظومة.

يذكر أن الدكتور محمد ممتاز، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة ورئيس أقسام النساء والتوليد بالقصر العينى سابقًا، قدم محاضرة علمية خلال إطلاق برنامج رحلة حامل بالأقصر حول أحدث أساليب التغذية السليمة خلال فترة الحمل ودورها فى برمجة الأجنة للأطباء بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.