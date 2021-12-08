عاجل- هالة السعيد: 14% من الوظائف معرضة للخطر فى المستقبل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها، أن التغيرات التى تطرأ من حين لآخر المتمثلة فى الوقت الحالى فى تفشى فيروس كورونا، والتطورات خصوصًا التكنولوجية تؤثر بشكل كبير على سوق العمل، لافتة إلى مصر استعدت لمواجهة هذه التحديات.

وأفادت السعيد بأن التغييرات والتطورات يؤثران على الإنتاج وهيكل سوق العمل بطريقة تختلف من دولة لدولة، مؤكدة أن "عدد السكان، ومزيج المهارات، والإمكانيات التكنولوجية" تعتبر أهم العوامل التى يتخذها صانع القرار فى الحسبان.

وأكدت أن وظائف المستقبل تتطلب مهارات مختلفة، مثل: (الذكاء الاصطناعى – تطور تكنولوجى – تدفق المعلومات)، لافتة إلى أن 14% من الوظائف معرضة للخطر، و32% من الوظائف تحتاج لتطوير لمواكبة سوق العمل.