الأزهر يستضيف الاجتماع السنوى الثامن للفريق الاستشارى الإسلامى

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جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بحضور فضيلة أ.د/ محمد الضوينى، وكيل الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبمشاركة عدد من الشخصيات الدولية من السعودية والهند وباكستان والكويت وعمان والصومال ومنظمة التعاون الإسلامى وممثلى اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية.
ويعتبر الفريق الاستشارى الإسلامى هو اتحاد إسلامى، تم إنشاؤه فى عام 2013 بين الأزهر الشريف ومجمع الفقه الإسلامى الدولى، ومنظمة التعاون الإسلامى، ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية، ويضم علماء دين وخبراء تقنيين.
ويحرص الفريق الاستشارى الإسلامى على مواصلة دعم المبادرات العالمية الساعية لحماية صحة الإنسان رجالًا ونساءً وأطفالًا، وإذكاء الوعى بالقضايا ذات الأولوية فى مجال الصحة العامة فى المجتمعات المحلية، من خلال المواءمة بين وجهات النظر التقنية والدينية، والاستفادة من علماء الدين والأئمة وأصحاب التأثير فى المجتمعات، كما أخذ على عاتقه مبادرة استئصال شلل الأطفال حول العالم، مؤكدًا ثقته فى سلامة وفعالية جميع التطعيمات الروتينية للأطفال لتوافقها مع الشريعة الإسلامية.
كما استطاع الفريق الاستشارى الإسلامى أن يقدم مساهمة كبيرة فى الاستجابة العالمية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى ولايته الأساسية فى مكافحة شلل الأطفال، فضلًا عن توسيع دوره ليتضمن صحة المرأة والطفل وأولويات الصحة العامة من منظور إسلامى.
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