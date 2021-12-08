الأزهر يستضيف الاجتماع السنوى الثامن للفريق الاستشارى الإسلامى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بحضور فضيلة أ.د/ محمد الضوينى، وكيل الأزهر، نائبًا عن ‏فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبمشاركة عدد من الشخصيات الدولية من ‏السعودية والهند وباكستان والكويت وعمان والصومال ومنظمة التعاون الإسلامى وممثلى ‏اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية.

ويعتبر الفريق الاستشارى الإسلامى هو اتحاد إسلامى، تم إنشاؤه فى عام 2013 بين الأزهر ‏الشريف ومجمع الفقه الإسلامى الدولى، ومنظمة التعاون الإسلامى، ومجموعة البنك الإسلامى ‏للتنمية، ويضم علماء دين وخبراء تقنيين.‏

ويحرص الفريق الاستشارى الإسلامى على مواصلة دعم المبادرات العالمية الساعية لحماية صحة الإنسان رجالًا ونساءً وأطفالًا، وإذكاء الوعى بالقضايا ذات الأولوية فى مجال الصحة ‏العامة فى المجتمعات المحلية، من خلال المواءمة بين وجهات النظر التقنية والدينية، والاستفادة ‏من علماء الدين والأئمة وأصحاب التأثير فى المجتمعات، كما أخذ على عاتقه مبادرة استئصال شلل ‏الأطفال حول العالم، مؤكدًا ثقته فى سلامة وفعالية جميع التطعيمات الروتينية للأطفال لتوافقها ‏مع الشريعة الإسلامية.‏

كما استطاع الفريق الاستشارى الإسلامى أن يقدم مساهمة كبيرة فى الاستجابة العالمية لجائحة ‏كورونا، بالإضافة إلى ولايته الأساسية فى مكافحة شلل الأطفال، فضلًا عن ‏توسيع دوره ‏ليتضمن صحة المرأة والطفل وأولويات الصحة العامة من منظور إسلامى.‏