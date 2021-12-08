خالد عبد الغفار: المنتدى يتضمن فعاليات وأحداث مهمة بتشريف ورعاية كاملة من...

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العالمى، إننا نشهد اليوم انطلاق حدثين مهمين "المؤتمر العالم لمنظمة الايسيسكو"، و"المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى"، ويتضمن فعاليات وأحداث مهمة، بتشريف ورعاية كاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرحبا بالوزراء والسفراء والشخصيات العامة والعلماء والخبراء والباحثين من مصر والدول الشقيقة والصديقة، الذين يجتمعون لمناقشة قضايا التعليم والتكنولوجيا والابتكار، في إطار ربط الحاضر بالمستقبل، المساهمة في التقدم الانسانى.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن رؤية الدولة المصرية في التربية والعلوم والثقافية، تعتمد على الحرص على التعاون والتنسيق مع دول العالم، لتبادل الخبرات والاستفادة من كل التجارب حول العالم، وصولا إلى إقرار التعاون متعدد الأطراف باعتباره وسيلة إلى وصول أهداف الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التعاون من خلال التعاون الثنائى، أو من خلال فعاليات المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في شتى المجالات.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن استضافة مصراليوم لهذين الحدثين يأتي في إطار تعزيز تعمقها في العالم الإسلامي والعالم أجمع في مجالات التربية والتعليم والثقافة، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وتعظيم عوائد الاستثمار في إطار خطة دعم التحول الرقمى، مشددا على أن الدولة المصرية تواصل العمل على ملف الإصلاح الشامل في مختلف المجالات.

وتابع: "تنظيم الدورة الثانية للمنتدى العالمى للتعليم العالى يأتي بعد النسخة الأولى في أبريل 2019 مما ساهم في وضع المنتدى على الخريطة الدولية، موضحا أنه ينطلق على العاصمة الإدارية الجديدة المشروع القومى المصرى العملاق، الذى تحول من حلم إلى واقع نعيشه ونفاخر به، ويشهد في مشروعات وأعمال في كافة مجالات العمل والإنتاج.

وأوضح أن العالم شهد ثورات الصناعات الصناعية، حيث أن تطور الصناعة يرتبط بعلوم وتكنولوجيا لخلق أنماط جديدة للسياسية والاقتصاد، ومهارات التوظيف وسوق العمل، لافتا إلى أن المنتدى يناقش ضمن برامجه ربط التخصصات الأكاديمية بالاحتياجات المستقبلة لسوق العمل، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، مشددا على أن نعمل وفق خطوات واسعة إلى الامام بدعم غير محدود من القيادة السياسية.

واختتم وزير التعليم العالى: "أرفع مجددا أسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس السيسى على رعاية منظومة التعليم العالى والبحث العالمى، وتشريفه اليوم لنا ومشاركته في الؤتمكر العالم لمنظمة الايسيسكو.. والشكر لكل السادة المشاركين ومنظمى المؤتمر العالم للمنظمة والمنتدى العالمى للتعليم العالى، واطيب التمنيات بالنجاح لتحقيق الأهداف المنشودة".