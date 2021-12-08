مدير الإيسسكو يشيد بتطور التعليم العالى فى مصر: يمضى واثقا برؤية 2030

أشاد الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الاسيسكو، بالتطور الذى يشهده مجال التعليم العالى في مصر، التي تمضى واثقة الخطوة على أعتاب رؤية 2030 التى رسمت ابعادها وحددت مراميها الحكومة المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يتوقع معه ان يزداد عدد الجامعات المصرية المصنفة عالميا، وبخاصة جامعات الجيل الجديد المنتمية لعالم اقتصاديات المعرفة.

وأضاف مدير الايسسكو، خلال كلمته في انطلاق المنتدى العالمى للتعليم العالي والبحث العلمي، أن عددا من الجامعات المصرية احتلت مراتب متميزة وكانت رائدة التصنيفات القارية والإقليمية.

وفى نهاية كلمته أهدى "سالم بن محمد" أبيات شعر في حب مصر قائلا:

يا مصر يا مصر يا أرض الكنانة والهرم والنيل يسقى ما نثرتي من القيم

قد سطر التاريخ مجدك بارتقاء وعلا ففاق الشاهقات من القيم

واليوم أرضك منارة للطامحين وللشباب ذوى الهمم بين النجوم

بين النجوم أرى ضياءك ساطعا وأراك مثل الدر للحسن الأتم

تذهو الثقافة والتراث تألقا فيما بينت من الحضارة للأم

إن قلت مصرا طابت الدنيا لنا رباه فاحفظ مصر شماء العلم

رباه فاحفظ مصر شماء العلم تحيا مصر