اللواء محمود شعراوى يتلقي تقريراً حول متابعة حالة الطقس في المحافظات والتعامل مع سوء الأحوال الجوية
تعطيل الدراسة فى الإسكندرية و البحيرة و مطروح وكفرالشيخ
في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للإجراءات التى اتخذتها المحافظات التى تعرضت لموجة من الطقس السيء وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية...
تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها بعض المحافظات من بينها مطروح و الإسكندرية وكفرالشيخ و البحيرة ، وقرر المحافظون تعطيل الدراسة بها.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن تقرير غرفة العمليات أشار إلي تعرض المحافظات الأربع المشار إليها إلى طقس غير مستقر، و رياح شديدة محملة بالاتربة ، و قررت الأجهزة التنفيذية بها نشر معدات شفط المياه بها طبقا لخطة الانتشار لمواجهة موجات الطقس السيء المتوقعة ، والطرق تعمل بصورة طبيعية ، وتم غلق مينائى الإسكندرية و الدخيلة ، فيما تشهد باقي المحافظات استقرارا في حالة الطقس ، و انخفاض فى درجات الحرارة ، ورياح باردة على معظم المحافظات .
و وجه اللواء شعراوى باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى فى المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية ، مشددا على غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .
وطالب اللواء محمود شعراوى باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها ، للتعامل الفوري مع أى مستجدات فى حالة سقوط أمطار .
وشدد اللواء محمود شعراوى علي استمرار التنسيق المستمر بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية ، مطالبا المواطنين بتوخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات الأمان تجنبا للتعرض للحوادث المرورية .
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