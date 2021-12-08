وزير التعليم العالي: "البحث سيكون برمش العين"

أدار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجلسة العلمية الأولى بالمنتدى العالمي للتعليم العالى بعنوان "تحديات وظائف المستقبل من منظور عالمى"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوقع وزير التعليم العالي، خلال أعمال الجلسة، أن تشهد المرحلة الحالية من الثورة الصناعية الخامسة ظهور الـ 5G، والـ 6 G، مضيفا: "الأجهزة التي نستخدمها الآن ستكون من الماضي وستظهر تكنولوجيات حديثة، ومن الممكن السير مجدي يعقوب في وقت قريب يعمل عملية من مركز القلب بأسوان ويجرى عملية في نفس التوقيت من خلال إنسان آلى بالتقنيات الحديثة".

وأضاف "عبد الغفار": "هنشوف كثير من زرع شرائح دقيقة فى الإنسان حتى يستطيع من خلال هذه التقنيات أن يكون لديه فرصة للتصفح ويلجأ إلى محركات البحث بمجرد رمش العين، ويصل إلى مرحلة تحصيل كثير من المعلومات بشكل سريع، متابعا: "ده هيغير من فكر التعليم الذى اعتمد كثيرا على التذكر والحفظ لأن المعلومات ستصبح متاحة بشكل ميسر، وسنحتاج إلى كثير من المهارات مثل التفكير النقدى والتحليلى وحل مشكلات المنطقة والقيادة وسنضطر ونستعد إلى وظائف جديدة حتى يستطيع الإنسان ان يتواكب مع متطلبات المستقبل.

واختتم وزير التعليم كلمته قائلا: "المنافسة في وظائف العالم ستكون بين الموهبة والابداع".