/664968/خالد-شعيب-مطروح-تحتل-مكانة-هامة-بالدولة-وشكر-خاص-لوفد-اسكان-النواب-لمتابعته-سير-المشروعات-القومية-بالمحافظة-صور-وفيديو

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة حاليا، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، للوقوف على تنفيذ المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة وما يتم تنفيذه من مشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

دوت الخليج

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التحية لوفد لجنة الاسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، موضحا ان الدولة المصرية بقيادتها السياسية تهتم بمحافظة مطروح والتي تشغل مساحتها سدس مساحة الدولة المصرية.

خالد شعيب: محافظة مطروح تحتل مكانة هامة بالدولة

ونوه شعيب خلال اجتماع اليوم بحضور عدد من قيادات المحافظة ووفد من لجنة الاسكان برئاسة النائب عماد حمودة، ان هذه الزيارة تأتي تماشيا مع الاهتمام بالصحراء الغربية لإقامة المشروعات مثل مدينة العلمين ومحور الضبعة ومشروع تنمية الدلتا بمليون فدان إضافة إلى العديد من محطات تحلية البحار والعديد المشروعات الاخرى للاستغلال الامثل للمحافظة.

شكر خاص لوفد اسكان النواب لمتابعته سير المشروعات القومية

وتابع اللواء خالد شعيب أن محافظة مطروح تحتل مكانتتها في الدولة المصرية، مشيدا بالقرارت الصادرة من الدولة المصرية ومخططاتها لاقامة المجتمعات الصناعية والعمرانية على غرار مدينة العلمين الجديدة .

واشار شعيب إلى أن محافظة مطروح تثمن الدعم التي تناله خاصة من قطاع الاسكان والتعمير، متقدما بعظيم الشكر والتقدير لوفد لجنة الاسكان للاطلاع على ما يتم على ارض مطروح والوقوف على كافة المعوقات ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات الإسكان الاجتماعى.

واكد أن ما يتم بذله من جهود يتم لمصلحة الوطن، وهي الغاية التي نعمل جميعا من أجلها، مختتما:" عاشت مصر بقيادة ابنها البار الرئيس عبد الفتاح السيسي".