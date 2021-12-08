أخبار مصرية

خالد شعيب: مطروح تحتل مكانة هامة بالدولة.. وشكر خاص لوفد اسكان النواب لمتابعته سير المشروعات القومية بالمحافظة «صور وفيديو»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

/664968/خالد-شعيب-مطروح-تحتل-مكانة-هامة-بالدولة-وشكر-خاص-لوفد-اسكان-النواب-لمتابعته-سير-المشروعات-القومية-بالمحافظة-صور-وفيديو

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة حاليا، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، للوقوف على تنفيذ المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة وما يتم تنفيذه من مشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. 

دوت الخليج

 

 

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التحية  لوفد لجنة الاسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، موضحا ان الدولة المصرية بقيادتها السياسية تهتم بمحافظة مطروح والتي تشغل مساحتها سدس مساحة الدولة المصرية.

خالد شعيب: محافظة مطروح تحتل مكانة هامة بالدولة

ونوه شعيب خلال اجتماع اليوم بحضور عدد من قيادات المحافظة ووفد من لجنة الاسكان برئاسة النائب عماد حمودة،  ان هذه الزيارة تأتي تماشيا مع الاهتمام بالصحراء الغربية لإقامة المشروعات مثل مدينة العلمين ومحور الضبعة ومشروع تنمية الدلتا بمليون فدان إضافة إلى العديد من محطات تحلية البحار والعديد المشروعات الاخرى للاستغلال الامثل للمحافظة.

e3ff4daf63.jpg

 

 

شكر خاص لوفد اسكان النواب لمتابعته سير المشروعات القومية

وتابع اللواء خالد شعيب أن محافظة مطروح تحتل مكانتتها في الدولة المصرية، مشيدا بالقرارت الصادرة من الدولة المصرية ومخططاتها لاقامة المجتمعات الصناعية والعمرانية على غرار مدينة العلمين الجديدة .

b15e854271.jpg

 

 

واشار شعيب إلى أن محافظة مطروح تثمن الدعم التي تناله خاصة من قطاع الاسكان والتعمير، متقدما بعظيم الشكر والتقدير لوفد لجنة الاسكان للاطلاع على ما يتم على ارض مطروح والوقوف على كافة المعوقات  ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات الإسكان الاجتماعى.

fdb296aa59.jpg

 

 

b7d3352efc.jpg

 

 

1c2f9a3d59.jpg

 

 

0e4b0b3e96.jpg

 

 

1373649854.jpg

 

 

004009a0dc.jpg

 

 

75eb9e9459.jpg

 

 

e28739ae9a.jpg

 

 

30b95db20b.jpg

 

 

15600286dd.jpg

 

 

7fe1e251af.jpg

 

 

ae84107de5.jpg

 

 

f42a158075.jpg

 

 

واكد أن ما يتم بذله من جهود يتم لمصلحة الوطن، وهي الغاية التي نعمل جميعا من أجلها،  مختتما:" عاشت مصر بقيادة ابنها البار الرئيس عبد الفتاح السيسي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد شعيب: مطروح تحتل مكانة هامة بالدولة.. وشكر خاص لوفد اسكان النواب لمتابعته سير المشروعات القومية بالمحافظة «صور وفيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا