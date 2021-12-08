/664969/زيادة-أسعار-الأرز-التمويني-الحكومة-تنفي
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما جاء بشأن زيادة أسعار الأرز التمويني تزامناً مع ارتفاع أسعار الحبوب عالميًا.
دوت الخليج
التموين تنفي زيادة أسعار الأرز التمويني
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء:” انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة أسعار الأرز التمويني تزامناً مع ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء”.
التموين: لا صحة لزيادة أسعار الأرز التمويني
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لزيادة أسعار الأرز التمويني تزامناً مع ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز بجميع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي، مع توافر مخزون استراتيجي منه يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق والمنافذ التموينية، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
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