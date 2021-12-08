/664973/محلية-النواب-تناقش-إنشاء-مجمع-خدمات-متكامل-بحلوان--السجيني-يثني-علي-التعاون-بين-الحكومة-والنواب

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد بسبب عدم توسعه كباري العزبة البحرية وحلوان والمعاصرة والتبين و١٥ مايو وعدم انشاء مجمع الخدمات حي المعصرة خاصة أن مناطق حلوان والتبين والمعاصرة تحتوي علي اكثر من ٥ مليون عامل . دوت الخليج وأعلن ممثل الحكومة تضامنه مع طلب الإحاطة المقدم من النائب فيما يخص مجمع الخدمات المتكامل وأشار انه يتم دراسه مجمع جدمات متكامل متعدد الأدوار مجهز بكافة الاجهزة الحديثة لخدمه المواطنين مشيرا إلي أنه جاري البحث عن قطعه الارض لتكون مجهزة لإنشاء المجمع الخدمي المتكامل فيما عرض النائب عبد النعيم حامد احداثيات قطعه ارض لإنشاء المجمع. محلية النواب تناقش إنشاء مجمع خدمات متكامل بحلوان .. السجيني يثني علي التعاون بين الحكومة والنواب وأثني النائب أحمد السجيني رئيس لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب علي التعاون المثمر بين الحكومة والنواب متمثلة في محافظ القاهرة ورؤساء الأحياء مشيرا إلي أنه يعكس أن العمل يتم بشكل مؤسسي .

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