/664974/وزير-التعليم-العالي-الإنسان-الآلي-هايعمل-عملية-قلب-مفتوح

تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، خلال افتتاح المنتدى العالمي للبحث العلمي، بشأن التحديات المستقبلية التى تتصل بالتكنولوجيا والصناعة.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي بحضور الرئيس السيسي

دوت الخليج، نشير فى السطور التالية ما جاء بشأن أبرز التصريحات التى أطلقها وزير التعليم العالي، وإليكم التفاصيل:-

وزير التعليم العالي: الإنسان الآلي هايعمل «عملية» قلب مفتوح

وقال وزير التعليم العالي:" الأجهزة التى نستخدمها الآن ستكون من الماضي وستظهر تكنولوجيات حديثة، والتى من المرتقب أن تخدم الإنسان تواكب العصر".

وزير التعليم يشير إلى مستقبل التكنولوجيا فى العالم

وتابع التعليم العالي حديثه قائلًا:" فى المستقبل، الدكتور مجدي يعقوب، سوف يعمل عملية فى مركز القلب بأسوان، وفى نفس الوقت ستجد إنسان آلي يقوم بها فى نفس الوقت فى بلد أخرى".

كما أشار وزير التعليم والبحث العلمي، إلى أن الأجهزة التى نستخدمها الآن ستكون من الماضي وستظهر تكنولوجيات حديثة".

وألمح إلى أننا سنضطر إلى الاستعداد لوظائف جديدة حتى يكون الإنسان قادرًا على مواكبة التطورات الجديدة، مشيرًا إلى أن المنافسة فى وظائف العالم ستكون بين الموهبة والإبداع.

ومن النماذج التى أشار إليها وزير التعليم العالي، إلى الإنسان سوف يستطيع أن يقوم بعمليات بحث من خلال رمشة عين أو تفكير وذلك بعد زرع شرائح به للقيام بذلك.