/664975/طارق-رضوان-يستقبل-مسئول-متابعة-شئون-مصر-في-الخارجية-الإمريكية--ونائب-المستشار-السياسي

استقبل النائب طارق رضوان ئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم، لورين كرتيز مسئول متابعة شئون مصر في الخارجية الإمريكية و نات تيرنر - نائب المستشار السياسي بالسفارة الأميركية بالقاهرة.

دوت الخليج

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وتناول اللقاء الحديث عن الملفات التي تمس حقوق الإنسان في مصر وطبيعة تطبيق المحاور الأساسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وطبية متابعة المؤسسة التشريعية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية من قبل الحكومة كضامنة للعلاقة ما بين السلطة التنفيذية والشعب والمؤسسات والمنظمات الحقوقية .

واختتم اللقاء بالتسديد علي ضرورة الحوار وفتح قنوات تواصل ما بين المؤسسات التشريعية بالتوازي مع المؤسسات التنفيذية في البلدين لخلق حالة تناغم في العلاقات علي مختلف الأصعدة.

هذا وعقدت لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش اجتماعا مع وفد البرلمان الاوروبي من لجنة حقوق الانسان برئاسة وزير النقل الفرنسي السابق .

وشارك فى الاجتماع النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقزوق الانسان بمجلس النواب، والنائب عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشؤن الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ والنائب محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ.