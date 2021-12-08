ضياء عبد الخالق:«مبدعيش في مهرجانات ولا بتكرم ودا مأثر على نفسيتي»

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كشف الفنان المصري ضياء عبد الخالق عن معاناته النفسية بسبب تجاهله داخل الوسط الفني سواء من خلال عدم تكريمه أو دعوته لحضور المهرجانات الرسمية رغم مسيرته الفنية الكبيرة.

دوت الخليج يرصد شكوى الفنان ضياء عبد الخالق بسبب تجاهله وعدم دعوته في المهرجانات الرسمية.

ضياء عبد الخالق يروي معاناته بالوسط الفني

خرج ضياء عبد الخالق في بث مباشر عبر حسابه الرسمي بـموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال: "أنا ضياء عبد الخالق، ليسانس آداب وتربية، بكالوريوس فنون مسرحية، وعضو نقابة المهن التمثيلية، ممثل في المسرح القومي، ابتديت أمثل من الثمانينيات اشتغلت مسرح وثقافة جماهيرية، وأنا في المعهد وسينما، وليا أعمال كتيرة الناس فكراها"

وتابع: "كنت باعمل أدوارا ثانوية وابتديت أعمل أدوارا رئيسية مع بداية الألفينات ليا جمهور بيحبني، وجوا الوسط زملائي مؤلفون ومخرجون بيحبوني وبيشهدوا لي بكفاءتي، والحمد لله سمعتي كويسة".

وأضاف ضياء متعجبًا: "أنا ليه رغم كل السي في الضخم اللي عندي ليه مش مدعو في مهرجانات بلدي الرسمية؟!، في وقت باشوف ناس ماعرفش مين وبيتقال عليهم إيه بيحضروا على الريد كاربت، في تجاهل ودي مسألة مؤلمة نفسيا ومعنويا، بيتعرض عليا شغل قليل أقل من إمكانياتي فنيا وماديا، وباقبل لأن دي شغلتي.. أنا بنتي لما تسألني أنت ليه مش مع الناس دي هقولها ايه".

ضياء عبد الخالق يتسأل عن سبب تجاهل تكريمه أمام السيسي عن دوره في الاختيار

وعن تجاهل تكريمه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دوره في مسلسل «الاختيار»: "الأبطال اللي عملوا أدوار أهم من أبو عبدالله وأقل نالوا شرف تكريمهم أمام الرئيس إلا أنا".

السيرة الذاتية لضياء عبد الخالق

الفنان ضياء عبد الخالق ممثل مصري معروف ولد بالقاهرة سنة 1965م ، بعد تخرجه من كلية الآداب قسم لغة إنجليزية إلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية و بعد تخرجه بدأ العمل بالسينما من خلال العديد من الأدوار التي لفتت الأنظار له من أدوار شريرة ، بسبب ملامحه الحادة و تكوينه الجسماني الشديد مع الرأس الصلعاء أعطته سبباً أن يجسد أدوار الشر ببراعة شديدة .

شارك ضياء في العديد من المشاهد القوية مع كبار الفنانين وذلك لأدؤه القوي وقدرته على تقمص شخصيات المجرمين والقتله بشكل يجعلك تتفاعل مع دوره وذلك لهيئتة القوية ولم تكن أدوار الشر فقط من نصيب ضياء بل له أدوار كوميدية أيضاً فهو فنان مَوهوب ومُحب لهذا المجال فأبدع في تقديمه إلى الجمهور .

شارك ضياء في الكثير من الأعمال الفنية ودوره دائما يكون محوري و ذو أهمية كبيرة .

مسيرة ضياء عبد الخالق الفنية

ظهر ضياء في الفيلم الشهير ” أمير الظلام ” الذي حقق نجاح كبير أنذاك الفيلم بطولة النجم الكبير عادل إمام والفنانة الجميلة شيرين سيف النصر بمشاركة الفنان الراحل يوسف داوود والفنانة دنيا عبد العزيز وخالد سرحان وغيرهم من نجوم الفن والوجوه الشابة , العمل من إخراج رامي إمام ومحمود عبد الشافي ومن تأليف خالد سرحان و حمدي يوسف , كان دور نجمنا بارز جداً في الفيلم حيث كان أحد أفراد العصابة الإرهابية الأجنبية التي إقتحمت دار يحتوي على مجموعة من الشباب فقدوا بصرهم لظروف مختلفة فقتلوا منهم من لا يلتزم بأوامرهم حتي أتى لهم المنقذ ” سعيد المصري ” الذي أدى دوره عادل إمام وإستخدم سلاح الذكاء للقضاء عليهم .

وإستكمل أعماله في دور الإرهابي في فيلم ” كبارية ” فكان ضمن جماعة إرهابية تريد تفجير كبارية لما يحدث فيه من مَعصية وحصل على أخر مشهد الذي أنهى به الفيلم وهو مشهد تفجير نفسه في الكبارية بعد فشل زميله شعلان الذي قام بدوره فتحي عبد الوهاب ورغم محاولات شعلان لمنعه وإعطاء الأشخاص في الكبارية فرصة ثانية ولكنه نفذ الأمر وقتل نفسه ومن معه في هذا المكان .

كما شارك ضياء في دور صغير لكن مهم في فيلم ” السفاح ” بطولة الفنان الكبير هاني سلامة و خالد الصاوي ومحمد الشرنوبي ونيكول سابا وأشرف مصيلحي ونبيل الحلفاوي والفيلم من إخراج سعد الهنداوي ومصطفى العربي من تأليف خالد عُكاشة وخالد الصاوي , ظهر ضياء في دور صديق السوء للبطل وشارك معه في سرقة بعض الملفات الهامة ولكن لم يستطيعوا فقام البطل بقتله غدراً .

شارك أيضاً في فيلم ” أيام صعبة ” للمخرج فادي فاروق وإيهاب خشان ومن تأليف محسن يوسف وبطولة هشام عبد الحميد و سلوى خطاب ورندا البحيري ومحمد نجاتي وباسم سمرة وإنتصار فمع إجتماع هؤلاء النجوم كان الدور المحوري وحل اللغز في يد نجمنا فهو من قتل الشاب ووجهه لطريق مسدود فقط إنتقاماً منه لكونه معه الكثير من المال ولكنه ليتستر علي تلك الجريمة قتل إناس أخرون بإنعدام قلب ونجح في تأدية دوره ببراعة .

ضياء عبد الخالق يتألق في الاختيار

وتألق الفنان ضياء عبدالخالق مؤخرًا في مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، وجسد عبدالخالق دور أمير الدم "أبو عبدالله" وهو إرهابي يدعى توفيق فريج، زعيم التنظيم الإرهابي المسمى أنصار بيت المقدس في سيناء، والذي قُتل في عام 2014 بعد انفجار إطار سيارته.