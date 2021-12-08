/664978/تحرير-30-محضر-اشغال-ورفع-809 حالة-إشغال-طريق-مخالف-بنطاق-٦مراكز-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص و الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع ٨٠٩ حالة إشغال مخالف بنطاق ٦ مراكز عبارة عن رفع ٣١٩ حالة إشغال طريق مخالفة بدمنهور بنطاق شوارع، عرابى، الروضه، الاتوبيس، المعهد الديني، فلاقه ، الجيش، سيدي عمر ، الكوبرى العلوي ، النفق، عبد السلام الشاذلي، المستشفي، الجمهوريه،ورفع ٢٣٥ مخالفة إشغال طريق مخالف بكفر الدوار بنطاق شوارع القسم القديم، بورسعيد، البرادعية، حلقة السمك، القاهرة ، لواء الاسلام، وأحمد عرابي.

تحرير 30 محضر اشغال ورفع 809 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق ٦مراكز بالبحيرة

بالإضافة رفع ١٦٥ حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة حوش عيسي،و غلق ٥ ورش لعدم الإلتزام بتطبيق مواعيد الغلق برشيد،و رفع ٤٠ حالة إشغال مخالفه بالدلنجات و ٥٠ حالة إشغال وتحرير ٣٠ محضر إشغال بمركز ومدينة ابوالمطامير.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها اللواء المحافظ منذ قليل سيرا على الاقدام مع الساعات الاولى من صباح اليوم للوقوف على اعمال النظافة والتزام المحال بمواعيد الغلق المقررة ومتابعة عدد من المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بمدينة دمنهور والتى رافقه خلالها م حازم الاشمونى السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد وأ كامل غطاس والتى تابع خلالها إنتظام الحركة المرورية ومستوى النظافة وإلتزام المحال بمواعيد الغلق المقررة وأعمال التطوير ورفع كفاءة شارعي عبد السلام الشاذلي والجمهورية وإنتظام سير العمل خلال الفترة المسائية.

محافظ البحيرة يصرف مكافاة 1000 جنية لأحد عمال النظافة لتفانيه في العمل

كما وجه الوحدة المحلية ومديرية الصحة بعمل اماكن انتظار داخل مستشفى الصدر لخدمة اسر وذوى المرضى بالمسشفى.

وخلال الجولة تلاحظ للواء المحافظ قيام السيد جمال أحد عمال النظافة بمدينة دمنهور يعمل بكل جد واجتهاد مع الساعات الاولى من صباح اليوم ورغم برودة الجو حيث اشاد اللواء المحافظ بالعامل وجميع العاملين بنطاق المحافظة مؤكدا انه يمثل قطاع كبير من شرفاء هذا الوطن الذين يعملون ليلا ونهارا من اجل خدمة المواطنين ودورهم هام ورئيسى لا يقل فى اهميته عن اى عمل اخر او اى مهنة فنعمل جميعا فى منظومة واحدة من اجل الوطن والمواطنين.