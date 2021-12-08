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صور وفيديو..محافظ مطروح يستقبل وفد إسكان النواب لتفقد مشروعات "حياة كريمة"

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استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة حاليا، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، للوقوف على تنفيذ المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة وما يتم تنفيذه من مشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

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وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس الوفد البرلماني ورئيس لجنة الإسكان، إن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى المشروعات القومية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى بالكامل، حيث شهدت السنوات الأخيرة اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بمشروعات التطوير والتجديد بالمحافظة لتحقيق تنمية شاملة حقيقة على الأرض.

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صور وفيديو..محافظ مطروح يستقبل وفد إسكان النواب لتفقد مشروعات "حياة كريمة"

وتابع حمودة، خلال لقاء المحافظ اليوم بأعضاء الوفد بمقر المحافظة اليوم،:" القيادة السياسية تولي المشروعات القومية اهتمام كبير وفى القلب منها محافظة مطروح التى شهدت عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات التحلية وغيرها من المشروعات التى تهدف لكي يعيش الإنسان حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى".

 ويشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي،  أحمد عبد الهادى، والنائبين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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