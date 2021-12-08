/664982/محافظ-مطروح-يستقبل-وفد-إسكان-النواب -ويؤكد-مشروعات-حياة-كريمة-توفر-آلاف-فرص-العمل-عماد-سعد-حمودة-المحافظة-تشهد-طفرة-تنموية-فيديو-وصور

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة حاليا، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، للوقوف على تنفيذ المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة وما يتم تنفيذه من مشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

دوت الخليج

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس الوفد البرلماني ورئيس لجنة الإسكان، إن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى المشروعات القومية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى بالكامل، حيث شهدت السنوات الأخيرة اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بمشروعات التطوير والتجديد بالمحافظة لتحقيق تنمية شاملة حقيقة على الأرض.

وتابع حمودة، خلال لقاء المحافظ اليوم بأعضاء الوفد بمقر المحافظة اليوم،:" القيادة السياسية تولي المشروعات القومية اهتمام كبير وفى القلب منها محافظة مطروح التى شهدت عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات التحلية وغيرها من المشروعات التى تهدف لكي يعيش الإنسان حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى".

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن الدولة المصرية تهتم بتنمية المحافظة وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية، تمشيا مع خطة الدولة والسياسة العامة لتنمية الحقيقة والشاملة ورؤية الدولة 2030، وكان للمحافظة نصيب كبير من المشروعات القومية، منها على سبيل المثال لا الحصر، مدينة العلمين الجديدة التى تعد من مدن الجيل الرابع وتضم منطقة شاطئية طولها 14 كيلومترا، وتقدر مساحتها بنحو 48 ألف فدان، باستثمارات تصل لميارات الجنيهات وتضم مناطق ترفيهية وسياحية وتعليمية وتراثية وسكنية ومنطقة للابراج السكنية.

محافظ مطروح يستقبل وفد إسكان النواب ويؤكد:مشروعات حياة كريمة توفر آلاف فرص العمل ..عماد سعد حمودة:المحافظة تشهد طفرة تنموية"فيديو وصور"

وتابع شعيب، خلال لقاء أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذى يزور المحافظة حاليا، برئاسة النائب عماد سعد حمودة:" من المشروعات القومية أيضا محور الضبعة، ومشروع المليون ونصف فدان ونصيب المحافظة منه، بالإضافة للقرار رقم 361 لسنه 2020 لإعادة تخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد بناحية الساحل الشمالى الغربى باجمالى 707234.5 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتماعات العمرانيه الجديدة، وذلك لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، بالإضافة

واستكمل المحافظ خلال استعراض خطة التنمية والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها:" كما أن مشروع ميناء جرجوب البحري التجاري الدولي سيوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، ومشروع محطة الضبعة للطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء سيوفر الكهرباء لمصر ويخدم مشروعات التنمية الحالية والمستقبلية بها، وأخيرا مشروعات توفير مياه الشرب بجميع مراكز ومدن المحافظة عن طريق إقامة محطات تحلية عملاقة، ضمن مخطط الحكومة للتوسع فى الاعتماد على مياه البحر لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية والزيادة السكانية الجديدة.

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن الدولة المصرية تهتم بتنمية المحافظة وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية، تمشيا مع خطة الدولة والسياسة العامة لتنمية الحقيقة والشاملة ورؤية الدولة 2030، وكان للمحافظة نصيب كبير من المشروعات القومية، منها على سبيل المثال لا الحصر، مدينة العلمين الجديدة التى تعد من مدن الجيل الرابع وتضم منطقة شاطئية طولها 14 كيلومترا، وتقدر مساحتها بنحو 48 ألف فدان، باستثمارات تصل لميارات الجنيهات وتضم مناطق ترفيهية وسياحية وتعليمية وتراثية وسكنية ومنطقة للابراج السكنية.

وتابع شعيب، خلال لقاء أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذى يزور المحافظة حاليا، برئاسة النائب عماد سعد حمودة:" من المشروعات القومية أيضا محور الضبعة، ومشروع المليون ونصف فدان ونصيب المحافظة منه، بالإضافة للقرار رقم 361 لسنه 2020 لإعادة تخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد بناحية الساحل الشمالى الغربى باجمالى 707234.5 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتماعات العمرانيه الجديدة، وذلك لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، بالإضافة

واستكمل المحافظ خلال استعراض خطة التنمية والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها:" كما أن مشروع ميناء جرجوب البحري التجاري الدولي سيوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، ومشروع محطة الضبعة للطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء سيوفر الكهرباء لمصر ويخدم مشروعات التنمية الحالية والمستقبلية بها، وأخيرا مشروعات توفير مياه الشرب بجميع مراكز ومدن المحافظة عن طريق إقامة محطات تحلية عملاقة، ضمن مخطط الحكومة للتوسع فى الاعتماد على مياه البحر لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية والزيادة السكانية الجديدة.

ويشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر ومن نواب المحافظة النائب حسن ابوقديرة، عيسي ابوتمر، رزق جالي، عماد الشوري، وسحر عيد، أعضاء مجلس النواب، ومن مجلس الشيوخ كل منالمهندس صالح سلطان، ورزق علواني.