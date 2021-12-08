مساعد وزير الخارجية الأسبق: ختان الإناث عادة إفريقية لا علاقة له بالدين

جدة - نرمين السيد - قالت السفير جهاد ماضى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جريمة ختان الإناث عادة إفريقية تم تصديرها لدول شمال إفريقيا وليست لها علاقة بالدين الإسلامى أو أى دين آخر، مشيرة إلى أن مصر تسير فى اتجاه سليم لمناهضة ختان الإناث.





وأضافت مساعد وزير الخارجية الأسبق أن المشوار طويل من أجل تنفيذ قانون مناهضة جريمة الختان على أرض الواقع، مطالبة بأن يكون الإبلاغ عن تلك الجريمة بالأخطار وهو من أهم العوامل لمكافحة الختان. وأشار إلى أنه يمكن تنفيذ ذلك عن طريق الخطوط الساخنة، التى يجب أن تعمل على مدار الساعة، وبتلك الطريقة يبدأ العمل الجاد فى مناهضة ختان الإناث. جاء ذلك فى إطار انطلاق الدورة تدريبية التى ينظمها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، للقضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة حول "الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الاعضاء التناسلية للإناث.

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