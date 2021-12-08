معلومات الوزراء: مصر تقفز 48 مركزًا بمؤشر التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - وتقدمت مصر 13 مركزاً فى هذا المؤشر لتصبح فى المركز 84 فى عام 2021، مقارنة بالمركز 97 فى عام 2020، كما حققت تقدمًا ملحوظًا أيضاً فى مؤشراته الفرعية.

ولا شك أن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية للموهوبين فى مختلف المجالات، وذلك إدراكاً من جانبها لأهمية رأس المال البشرى باعتباره العامل الرئيسى فى نهضة الدول وتقدمها، وإيماناً منها فى الوقت نفسه بأهمية الإبداع فى بناء المجتمع ودوره المؤثر فى عملية التنمية الشاملة، وهو الأمر الذى كان له انعكاساته الإيجابية على المستوى العالمى وظهر جلياً من خلال تقدم مصر فى العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة.

ووفقاً للمؤشر قفزت مصر 48 مركزًا فى مؤشر التعليم الفنى والمهارات التقنية لتحتل المرتبة 56 عام 2021، مقارنة بالمرتبة 104 عام 2020، كما تقدمت مصر فى المؤشرات الفرعية ذات الصلة لتصبح فى المركز 23 عام 2021 مقارنة بالمركز 71 عام 2020 فى مؤشر المهارات المتوسطة، وكذلك تقدمت مصر فى مؤشر مدى قابلية التوظيف لتحتل المرتبة 89 عام 2021 مقارنة بالمرتبة 128 عام 2020، كما احتلت مصر المرتبة 62 فى 2021 مقارنة بالمرتبة 104 فى 2020 وفقاً لمؤشر سهولة الوصول لموظفين ذوى مهارات عالية، بجانب احتلالها المرتبة 72 فى 2021 مقارنة بالمرتبة 127 فى 2020 وذلك فى مؤشر ملاءمة طبيعة العمل مع المؤهلات.

وفيما يتعلق بمحور تمكين المواهب، فقد أحرزت مصر تقدماً أيضاً حيث احتلت المرتبة 95 فى 2021 مقارنة بـ 105 فى 2020، بجانب تقدمها فى مؤشراته الفرعية، واحتلت المرتبة 48 فى عام 2021 مقارنة بـ 52 عام 2020 فى مؤشر الإنفاق على البحث العلمى والتطوير، كما احتلت المرتبة 79 فى عام 2021 مقارنة بـ 81 عام 2020 فى مؤشر الإدارة المهنية، والمرتبة 60 فى عام 2021 مقارنة بـ 72 عام 2020 فى مؤشر علاقة الأجر بالإنتاجية.

أما على صعيد محور تنمية المواهب، فقد احتلت مصر المركز 90 فى عام 2021 مقارنة بـ 104 عام 2020، بجانب تقدمها أيضاً فى مؤشراته الفرعية حيث احتلت المركز 38 فى عام 2021 مقارنة بـ 55 عام 2020 فى مؤشر ترتيب الجامعات، وتقدمت كذلك فى مؤشر تنمية مهارات الموظف لتحتل المرتبة 65 فى عام 2021 مقارنة بـ 101 عام 2020، وفى مؤشر تفويض السلطة احتلت مصر المركز 77 فى عام 2021 مقارنة بـ 98 عام 2020.

وأخيراً بشأن محور جذب المواهب، فقد تقدمت مصر فى مؤشر استقطاب لمواهب من الخارج لتحتل المركز 67 فى عام 2021 مقارنة بـ 92 عام 2020، واحتلت كذلك المرتبة 26 فى عام 2021 مقارنة بـ 52 عام 2020 فى مؤشر الفرص القيادية للمرأة.

يشار إلى أن تنافسية المواهب تعتمد على التطبيقات والسياسات التى تلجأ لها الدول لتتمكن من تحقيق نمو وجذب لرأس المال البشرى وتطوير إمكاناته؛ ومن ثم تحقيق معدلات أعلى من الإنتاجية والرخاء، ويقيم المؤشر تنافسية المواهب فى 134 دولة بناءً على 68 متغيراً منقسمين على 6 محاور و14 مؤشراً.