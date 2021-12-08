المستشار محمد بيومى: ختان الإناث تمييز ضد المرأة يجب مواجهته

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن الختان فى القانون الدولى نوع من أنواع العنف ضد المرأة، ويعد نوع من أنواع التمييز، التى يجب مواجهتها، وتوفير القوانين اللازمة لحماية المرأة منها
جاء ذلك فى إطار انطلاق الدورة تدريبية التى ينظمها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، للقضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة حول "الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الاعضاء التناسلية للإناث".
وتأتى الدورة التدريبية التى تعقد بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، فى إطار شراكة وزارة العدل فى اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
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