عاجل.. السيسى: المعرفة الحقيقية وجودتها كنز وثروة مخفية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته خلال جلسة حوارية بعنوان "تحديات وظائف المستقبل من منظور عالمى" ضمن فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، المقام فى العاصمة الإدارية الجديدة: "سأتحدث من منظور تنفيذى، نحن لدينا أكثر من 50 دولة فى منظمة المؤتمر الإسلامى معنية بها ،وتساءل الرئيس: ما هى جودة التعليم المتاحة لهم وشبابهم الكثير الذى نتحدث عنه؟".





وشدد الرئيس السيسى مجددا على أن التعليم الجيد هو حق من حقوق الإنسان، مضيفا " أنا عندما أعطى للإنسان تعليم غير جيد فأنا لا أعطى له فرص حياة، وجودة التعليم المقدمة له وبقدر المعرفة التى يحصل عليها، تحقق له فرص عمل ومشاركة حقيقية فى الحياة". ووصف الرئيس السيسى، المعرفة الحقيقة وجودتها بأنها كنز وثروة مخفية، واستدرك قائلا: "لكن للحصول عليها لابد من وجود قدرات، أولها القدرات الاقتصادية للدول من أجل القدرة على توفير هذا التعليم". وقدم الرئيس، التهنئة إلى البروفيسور مايك رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين فى اسكتلندا على رئاسته للكلية، وشكره على حسن الاستقبال فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ فى جلاسكو "والنقاش الذى تعلمت منه الكثير".

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