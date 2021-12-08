وزير الزراعة البوركينى: نقدر دور مصر فى بناء قدرات كوادرنا الفنية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير إبراهيم عبدالعظيم الخولى، سفير مصر فى واجادوجو، Salifo Ouédraogo وزير الزراعة وإدارة الموارد المائية والميكنة البوركينى، إذ بحث الجانبان مجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها خلال الفترة المقبلة، بما فى ذلك تبادل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر البوركينية فى المجال الزراعى وإدارة الموارد المائية.





وبحث الجانبان أيضًا المشاركة البوركينية فى الدورات التدريبية المتعددة المقدمة للكوادر البوركينية من قِبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمركز المصرى الدولى للزراعة، إذ أعرب الوزير البوركينى فى هذا الصدد عن تقدير بلاده للدور المصرى فى بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر الفنية البوركينية. من جانبه، تطرق السفير المصرى إلى أبرز المشروعات القومية العملاقة التى يتم تنفيذها فى مصر فى قطاعات الزراعة والرى وتطوير البينية التحتية، إذ اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين البلديّن فى المجالات الزراعية خلال الفترة القادمة.

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