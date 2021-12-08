ننشر كلمة السيسي في فعالية المنتدي العالمي للتعليم العالي تحت عنوان ”رؤية...

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمه خلال فعالية المنتدي العالمي للتعليم العالي الذي يقام اليوم تحت رعايته بالعاصمة الادارية الجديدة المنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمى، والمؤتمر العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الايسيسكو”.

أن المتحدثين فى ندوة “تحديات وظائف المستقبل” منظورهم عالى، خاصة حديثهم عن العلوم والمعرفة على مستوى العالم والتقدم ومستوى التعليم المنتظر خلال السنوات المقبلة.

وتابع: “هتكلم من منظور تنفيذى.. من منظور دول منظمة التعاون الاسلامى.. لدينا 50 دولة يا ترى جودة التعليم ايه؟.. التعليم الجيد حق من حقوق الانسان مش مجرد التعليم ولكن التعليم الجيد.. الطالب اللى قال أنه كان بيدرس وقال هخلاص ويشتغل في شركته.. ده من خلال جودة التعليم المتاح له.. تحقق له فرص عمل ومشاركة حقيقية”.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في ندوة: تحديات وظائف المستقبل” ضمن فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى: “التعليم فى دول منظمة التعاون الاسلامى.. ما هو التعليم الجيد المتاح؟.. المعرفة الحقيقية وجودتها كنز وثروة مخفية.. ولكن للحصول على التعليم الجيد لابد من قدرات للحصول عليها.. قدرات اقتصادية للدول تقدر توفر التعليم ده”.

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما يتضمن المنتدي إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالاضافة الى معرض يضُم العديد من الاجنحة الخاصة بالمشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.

واوضح المتحدث الرسمي ان المنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمى ينعقد هذا العام بالتناغم مع انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو برعاية السيد الرئيس وبمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.