الرئيس السيسى: التعليم أساس بناء الدول وجادون بإرادة لا تلين لتطويره

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن السرعة في التقدم أصبحت عالية جدا، متابعا: "يعنى النهاردة الثروة الصناعية الأولى خدت من 120 لـ 150 سنة.. والثورة الرابعة والخامسة من 20 لـ 30 سنة.. احنا بالطريقة عقبال لما نحصل هنحصل امتى؟.. كده مش هنحصل.. انا هنا بقول لمصر احنا جادين بإرادة لا تلين من أجل مجابهة التحديات واللى منها التعليم". وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في ندوة: تحديات وظائف المستقبل" ضمن فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى: "التعليم الحقيقى أساس البناء للدول.. ولكن يجب أن يكون بجودة حقيقية زى الجامعات العظيمة اللى موجودة في العالم.. انتم بتتكلموا عن حقوق الانسان وانا بتكلم معاكم عن حقوق الانسان.. عايزين تساعدونا ساعدونا أن يكون لدينا تعليم حقيقى زى اللى موجود بمعاييركم ومستواكم.. علشان ده حق من حقوق الإنسان".

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