الرئيس السيسي: "هنفضل نقاتل من أجل المعرفة والتعليم الحقيقى فى بلادنا"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الجامعات العالمية تحتاج إلى اختبارات لقياس مستوى الطلاب قبل الدخول إليها، متابعا: "لو التعليم بتاعنا متواضع مش هنقدر ندخل.. حبنا نعمل في بلادنا هنا جامعات عالمية.. وهنعمل هنا.. هنفضل نقاتل من اجل المعرفة والتعليم الحقيقى في بلادنا هنا".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في المنتدى العالمى للتعليم العالى: "إلى العالم الإسلامي.. انتبه للفكر المتطرف الأحمق اللى هدف منه يدمرك ويدمر مستقبلك.. الفكر الجامد والمتطرف لتدمير الشعوب ومستقبلها وحياتها.. الإسلام ملوش علاقة بتدمير حياة الشعوب".
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